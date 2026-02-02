Министр обороны Германии сравнил Европу с "грустной задницей"

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, потому что сейчас ЕС находится в состоянии "грустной задницы". Такое признание он сделал во время выступления.

Он сослался на то, что в двух часах лета от Берлина идут военные действия, а страна не готова к военному конфликту. Но общество должно воспринимать рост военных расходов как необходимость, потому что стране нужны новое оружие, техника и т.п.

Писториус напомнил, что Веймарская республика пала не из-за силы врагов, а из-за своей слабости. И он может только процитировать Мартина Лютера, что "грустной задницей радостно не пукнешь".

"Нам ничем не помогают бесконечные жалобы на то, как ужасны враги демократии. Нет, все зависит от того, насколько мы готовы отстаивать эту демократию", - сказал он.

При этом интересно, что "врагами демократии" в Германии он назвал "Альтернативу для Германии", которая как раз призывает к большему суверенитету страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Писториуса кратко: "Цитаты писториусов", не добавив больше ничего. Принадлежат ли эти слова самому основателю протестантизма, жившему в начале XVI века, точно неизвестно, но они дают представление о направлении мысли в европейском христианстве.

Генсек НАТО Марк Рютте также призывает ЕС увеличить военные расходы, чтобы быть готовыми "сражаться с русскими".