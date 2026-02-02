В Югре будут судить водителя автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП

В Югре будут судить водителя автобуса за гибель двух пассажиров в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель двух лиц.

Трагедия произошла в октябре прошлого года. Водитель ехал из Радужного в Ханты-Мансийск, выехал на встречную полосу для обгона, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП двое пассажиров скончались, трем был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.