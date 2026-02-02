02 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Россияне стали больше болеть депрессиями и стрессовыми расстройствами

В России растёт количество больных депрессиями и стрессовыми расстройствами.
В 2024 г. таких заболеваний выявили на 21,5% больше, чем в 2020-м. Данных за 2025 г. пока нет, однако динамика продаж антидепрессантов косвенно указывает на продолжение тенденции. Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт объясняет ситуацию повышением качества и доступности специализированной помощи, пишет "Ъ".

В сентябре 2025 г. выяснилось, что с начала года в России продано около 13 млн упаковок антидепрессантов, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2024 г. На них было потрачено 10,6 млрд руб. Спрос на эти препараты начал стремительно расти в июле 2025 г.

Наибольший спрос на антидепрессанты наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Вдвое, по сравнению с 2024-ым, увеличились продажи в Самарской и Калининградской областях. По словам экспертов, граждане чаще покупают эти препараты в начале весны, в конце лета и в начале осени.

В конце года стало известно, что уровень стресса в России значительно вырос, особенно среди молодёжи. Согласно исследованию ВЦИОМа, за три года доля россиян, испытывающих стресс, увеличилась с 26% до 37%.

Ранее 03.12.2025 00:04 Мск У россиян увеличился уровень стресса
Ранее 09.09.2025 02:33 Мск В 2025 году спрос на антидепрессанты вырос почти на 40%
Ранее 04.11.2024 19:35 Мск Ученые связали отсутствие семьи и развитие депрессии

