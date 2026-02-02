Игорь Седов взял на контроль приведение в порядок дорожных проездов в частном секторе

"Состояние дорожного полотна в частном секторе — это сложная и серьезная проблема системного характера, особенно для Астрахани", - отметил в своем телеграмм-канале председатель городской Думы Игорь Седов.

На данный момент в областном центре около 40,6% дорог местного значения соответствуют всем нормативным требованиям. Продолжается ремонт этих транспортных артерий. В рамках национального проекта за 6 лет в регионе уже приведено в нормативное состояние более 500 км дорог.

Однако, как отметил Игорь Седов, этого недостаточно, необходимо продолжать ремонтные работы особенно на уровне улиц частного сектора.

Накануне совместно с представителями администрации Трусовского района председатель городской Думы Астрахани провел выездное совещание в частном секторе Трусовского района на улице Минина.

"Проблема, о которой говорили активисты и местные жители, действительно серьёзная: после дождей и таяния снега дорога превращается в непроходимое месиво с глубокими колеями и лужами. Это критически затрудняет проезд не только для личного транспорта жителей, но и для спецтехники — машин скорой помощи, аварийных и коммунальных служб. Озвученная проблема на улице Минина взята на мой контроль. Проработаем с администрацией района вопрос отсыпки инертным материалом, чтобы обеспечить нормальный проезд для жителей и спецтранспорта", - сообщил по итогам рабочего выезда Игорь Седов.