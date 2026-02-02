В Москве вновь в полтора-два раза подорожали услуги такси

В столице России вновь стало дороже поехать куда-то на такси. Причина – погода: сейчас в Москве холодно.

По состоянию на 8.20 (мск), поездка из Красногорска в Одинцово этим утром подорожала вдвое по сравнению с будними днями, когда не наблюдалось резких температурных скачков. А уехать из поселка Мосрентген до центра стало дороже примерно в 1,7 раза, пишет РИА Новости.

На прошлой неделе в Москве осадки скорректировали работу столичных аэропортов, а стоимость такси в снегопад выросла в Москве и области в два-три раза.