02 Февраля 2026
Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Италия выступила против ускоренного принятия Украины в ЕС

Против ускоренного принятия Украины в ЕС выступила Италия. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.
Идея ускоренного принятия в блок Украины содержится в плане президента США Дональда Трампа, который предлагает это как часть мирного соглашения. В конце января Зеленский сказал, что рассчитывает на то, что Киев пустят в ЕС уже в 2027 году. Президент Сербии Александр Вучич говорит, что США могут попытаться давить на Европу, чтобы она изменила правила ради Украины. Но против будут Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. Теперь открыто выступила Италия.

Таяни подчеркивает, что в Риме поддерживают Украину, но ее нельзя принимать до тех пор, пока в ЕС не вступят балканские страны, которые давно стоят в очереди. А Украина "должна пройти определенный путь", зато Италия ей в этом поможет.

Ранее против ускоренного приема Украины выступили также канцлер Германии Фридрих Мерц и канцлер Австрии Кристиан Штокер. А Люксембург призвал Зеленского не ставить ультиматумов о членстве в ЕС. Правила в Европе одни для всех, и Киеву не стоит рассчитывать на то, что ради него их изменят. "Друг Украины" Польша тоже не одобряет особых условий для Украины, говорит президент страны Кароль Навроцкий. Ранее от ставил условием для Киева признание преступлений бандеровцев, потому что страна, которая не может покаяться за это, не может быть членом ЕС.

Недавно издание Financial Times писало, что планы принять Украину к 1 января 2027 года потребуют полного пересмотра существующих регламентов и процедур расширения, на что большинство стран-членов ЕС не пойдут. Кроме того, против и большинство населения ЕС. По последним данным венгерского аналитического центра Szazadveg, декабрьский опрос показал, что только 18% взрослых европейцев поддержали бы немедленное вступление Украины, а 43% считают необходимым следовать стандартной процедуре, основанной на выполнении условий, еще 32% вообще отвергают возможность присоединения Украины к ЕС. То есть 75% против молниеносного принятия Украины в блок.

Теги: украина, ес, италия


