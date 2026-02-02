В российских школах могут появиться журналы учета конфликтов учителей и учеников

В российских школах могут появиться не только оценки за поведение, но и журнал учета конфликтов между учителями и учениками, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.

"Хочется понимать, какое вообще количество у нас таких конфликтных ситуаций, какого они характера. В этот журнал должны вносить информацию педагогический состав, руководители образовательной организации. Конечно, здесь есть свои особенности и конфиденциальная информация, и законность того, чтобы та информация, которая находится в этом журнале, например, распространялась", – заявила омбудсмен в эфире телеканала "Россия 1".

С 1 сентября 2026 года во всех школах страны появится оценка за поведение. Пока школы могут выбрать шкалу, по которой будет оцениваться поведение. При этом многие учителя и родители указывают на отсутствие четких критериев, по которым будет выставляться оценка, а также на возможную субъективность оценки.