02 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Волонтеры Алексея Вихарева вместе со студентами ЕАСИ сделали более 100 окопных свечей

Волонтерский центр депутата гордумы Алексея Вихарева объединил свои силы со студентами екатеринбургской Академии современного искусства в рамках их проекта "Вместе сильнее". Учащиеся помогают бойцам СВО, а вместе с активистами всего за несколько встреч успели сделать более 100 окопных свечей.

Окопные свечи от Волонтерского центра Алексея Вихарева и студентов ЕАСИ(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

"Мы поддерживаем такие инициативы и с радостью присоединились к волонтерам. За несколько встреч мы смогли смастерить более 100 свечей", — написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Окопные свечи от Волонтерского центра Алексея Вихарева и студентов ЕАСИ(2026)|Фото: Волонтерский центр Алексея Вихарева

Самодельные окопные свечи служат бойцам источником света и тепла в полевых условиях. С помощью них военные подогревают еду, растапливают сырые дрова, сушат вещи, освещают пространство и просто греются. Сделать их несложно - достаточно жестяной банки, картона и парафина. На днях студенты уже отправили бойцам первую партию свечей.

"Каждая свеча теперь станет частичкой заботы и символом нашего единства с теми, кто в этом особенно нуждается", — рассказали волонтеры.

Напомним, что еще в декабре 2025 года активисты волонтерского центра Алексея Вихарева встретились со своими коллегами из "Единой России", чтобы обучиться плетению маскировочных сетей. После этого активисты решили регулярно собираться и работать на благо Родины. Готовые сети будут отправлять в ЛДНР в составе гуманитарных грузов.

Теги: Алексей Вихарев, ЕАСИ, волонтер, окопные свечи


