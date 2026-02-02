Волонтеры Алексея Вихарева вместе со студентами ЕАСИ сделали более 100 окопных свечей

Волонтерский центр депутата гордумы Алексея Вихарева объединил свои силы со студентами екатеринбургской Академии современного искусства в рамках их проекта "Вместе сильнее". Учащиеся помогают бойцам СВО, а вместе с активистами всего за несколько встреч успели сделать более 100 окопных свечей.

"Мы поддерживаем такие инициативы и с радостью присоединились к волонтерам. За несколько встреч мы смогли смастерить более 100 свечей", — написал Алексей Вихарев в своих соцсетях.

Самодельные окопные свечи служат бойцам источником света и тепла в полевых условиях. С помощью них военные подогревают еду, растапливают сырые дрова, сушат вещи, освещают пространство и просто греются. Сделать их несложно - достаточно жестяной банки, картона и парафина. На днях студенты уже отправили бойцам первую партию свечей.



"Каждая свеча теперь станет частичкой заботы и символом нашего единства с теми, кто в этом особенно нуждается", — рассказали волонтеры.

Напомним, что еще в декабре 2025 года активисты волонтерского центра Алексея Вихарева встретились со своими коллегами из "Единой России", чтобы обучиться плетению маскировочных сетей. После этого активисты решили регулярно собираться и работать на благо Родины. Готовые сети будут отправлять в ЛДНР в составе гуманитарных грузов.