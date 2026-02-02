В Омской области арестовали подростка, планировавшего нападение на школу

В Омской области арестован несовершеннолетний, который поддерживал идеологию организации "Колумбайн" (признана в РФ террористической и запрещенной). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе омских судов.

По версии следствия, подросток искал в интернете информацию о деятельности организации и участвовал в обсуждении ранее совершенных массовых убийств в школах.

Кроме того, он приобрел тактические перчатки, пневматический пистолет, футболки с символикой террористической организации. Также подросток разработал план для совершения убийства учащихся и сотрудников образовательного учреждения.

Ранее в Госдуме нападение с ножом 13-летнего подростка в лицее Нижнекамска объяснили тем, что учащиеся не заняты ничем созидательным. Как считает председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, если бы этот подросток участвовал в "Движении первых", то у него не было бы времени на соцсети.