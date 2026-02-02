В Свердловской области ввели новые меры безопасности: что под запретом

В Свердловской области введены дополнительные меры антитеррористической безопасности. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

В частности, вводится запрет на публикацию фото- и видеоматериалов, которые могут помочь при подготовке терактов или показывают их последствия. Речь идет о съемке беспилотников и атак с их применением, мест падения дронов, повреждений зданий и техники, кадров с пострадавшими, а также материалы, по которым можно определить тип дрона, работу ПВО и РЭБ или места их размещения.

Кроме этого, ограничения касаются размещения материалов о месте расположения, временной и постоянной дислокации сил и средств Вооруженных Сил РФ и правоохранительных органов, а также объектов военной инфраструктуры, средств противодействия БВС, систем связи, систем охраны объектов ТЭК, объектов ЖКХ, мостов и иных критически важных объектов.

Наконец, собственникам квартир и домов, которые сдают их во временное пользование, необходимо в течение суток передавать сведения о жильцах (ФИО, дату и место рождения, даты заезда и выезда, фото) в территориальные органы МВД по Свердловской области. До этого сведения об арендаторах передавали управляющие компании.

За невыполнение требований региональной антитеррористической комиссии предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют до 2 тысяч рублей, для должностных лиц – до 25 тысяч рублей, для организаций – до 250 тысяч рублей. При повторном нарушении – до 5, 50 и 500 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в прошлом году свердловский губернатор Денис Паслер поручил повысить безопасность на объектах топливно‑энергетического комплекса региона.