В Ноябрьске будут судить мужчину за избиение трех малолетних дочерей и угрозы жене

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в жестоком обращении с детьми, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчину обвиняют в систематическом причинении физических и психических страданий (истязании) и в угрозах убийством. По данным следствия, на протяжении длительного времени он, используя незначительные поводы, избивал трех своих малолетних дочерей, а также супругу. Кроме того, он неоднократно угрожал жене убийством.

Все необходимые следственные действия проведены. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.