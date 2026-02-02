Администрация Путина решила взять под контроль искусственный интеллект

В администрации президента (АП) России в преддверии осенних выборов в Госдуму захотели взять под контроль искусственный интеллект.

Темой одного из разговоров сотрудников АП стала возможность регулирования нейросетей перед предстоящей осенью выборной кампанией. Поправки в избирательное законодательство могут появиться весной и коснуться использования искусственного интеллекта (ИИ) в агитации. Уже начался сбор предложения от разных структур по этой теме. Свои идеи есть и у Центризбиркома (ЦИК).

Поправки в избирательное законодательство вносят до официального объявления выборов. Тогда они действуют уже во время текущей кампании. Например, нынешние выборы депутатов Госдумы вероятней всего назначат в период со 2 по до 22 июня (за 110–90 дней до дня голосования, которым является третье воскресенье сентября), а значит, законодателям надо успеть с изменениями до этого момента, пишут "Ведомости".

В январе 2026 г. президент России Владимир Путин одобрил создание национального штаба по искусственному интеллекту (ИИ). Он будет работать как межведомственная комиссия при главе государства. Сопредседателями комиссии станут вице-премьер Дмитрий Григоренко и помощник президента Максим Орешкин. В состав также войдут руководители ключевых министерств (экономики, финансов, цифрового развития и др.) и представители силовых ведомств.

Цель новой структуры — преодолеть межведомственные барьеры и ускорить внедрение ИИ, особенно в силовом блоке. К 1 июля 2026 г. комиссия должна разработать национальный план внедрения генеративного ИИ. В её задачи войдут координация разработок, утверждение показателей и решение системных проблем.