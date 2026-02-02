ВСУ медленно отступают под Славянском

В январе 2026 года российская армия продолжила освобождение ДНР, хотя темпы продвижения из-за погоды заметно снизились. Интересно, что на Славянское направление пришлось только 3% штурмов, но почти 20% территориальных потерь для ВСУ. Об этом говорится в сообщении главного украинского военного канала Deep State.

Сообщение примечательно тем, что Славянск и Краматорск являются крепостями, которые строились с 2014 года, однако на подступах к ним, насколько можно судить по приведенным цифрам, российские войска продвигаются весьма эффективно. Правда, в абсолютных цифрах площадь освобожденных территорий сравнительно невелика. Точных данных по этому направлению нет. В конце января начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что с начала года российские военные освободили более 500 квадратных километров. На Украине называют цифры в два раза меньше, как не признают и потери некоторых населенных пунктов.

Всего в 2025 году ВС РФ освободили более 6,5 тыс. квадратных километров, сказал ранее Герасимов. В Киеве "согласны" только на 4,3 тыс. Глава Генштаба также подчеркнул, что противник не предпринимает активных наступательных действий и занят укреплением обороны. Но с целью замедлить темпы наступления ВС РФ украинские боевики также проводят попытки контратак на отдельных участках фронта и массированные атаки беспилотниками.

Что касается продвижения в направлении Славянска, то оно происходит "медленно, но спокойно и уверенно", рассказал "Российской газете" начальник штаба 1-й добровольческой разведывательно-штурмовой бригады "Волки" Добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Филин. При этом противник "достойный, упорный, воюет грамотно" и начал готовиться к военному столкновению намного раньше нас, успев возвести серьезные укрепления. Самым большим его преимуществом долгое время было превосходство в количестве и качестве беспилотников. Но в последнее время ВС РФ совершили в этом отношении прорыв. Еще одна проблема - сами позиции врага. ВСУ заранее укрепились на господствующих высотах, что затрудняет освобождение территории.