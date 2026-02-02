Два человека погибли при ударе БПЛА по частному дому в Старом Осколе

Два человека погибли после удара дрона ВСУ по частному дому в Старом Осколе. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его словам, от удара беспилотника по частному дому начался пожар, который привел к частичному обрушению здания. Спасатели обнаружили тела двух человек.

От детонации другого БПЛА более чем в десяти квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Также поврежден автомобиль.

По информации Минобороны, за ночь над регионами России был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотник, 22 из них - над Белгородской областью.