02 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото: Пресс-служба Президента Украины

Зеленский, кронпринцесса Норвегии и ритуальные убийства: опубликованы новые "файлы Эпштейна"

Министерство юстиции США продолжает публиковать так называемые "файлы Эпштейна" – материалы из уголовного дела финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, найденного мертвым в тюремной камере в 2019 году. Создается впечатление, что в мире просто не осталось политиков и звезд, не запятнанных в чудовищных оргиях Эпштейна.

Между тем, претензии к публикациям возникли уже у жертв преступлений Эпштейна: адвокаты пострадавших утверждают, что Минюст США (нарочно или нет) опубликовал персональные данные – имена, адреса и т.д. – многих жертв, в том числе несовершеннолетних. В ведомстве признали ошибки, но утверждают, что они не носят массовый характер.

"Звездой" нового "выпуска" стала норвежская кронпринцесса Метте-Марит, жена наследного принца Хокона. Ее имя упоминается в файлах более тысячи раз. Судя по всему, у Метте-Марит была любовная связь с самим Эпштейном, возможно, она даже была беременна от финансиста-сутенера, причем на момент начала этой связи она не могла не знать об обвинениях в адрес американца в педофилии. Также принцесса, вероятно, участвовала в оргиях на частном острове Эпштейна.

Другой фигурант файлов – британский барон Питер Мандельсон, экс-посол Великобритании в США. Он уже объявил, что собирается покинуть Лейбористскую партию, чтобы не навлекать на нее позор. В файлах утверждается, что Мандельсон получил от Эпштейна $75 тыс., за что – неизвестно. А еще Минюст опубликовал фото лорда без штанов в обществе неизвестной дамы.

Не обошлось и без политики. В одном из файлов Эпштейн ведет переписку с неким неназванным адресатом и обсуждает выборы президента Украины в 2019 году. Неизвестный говорит, что России не нравится Порошенко, и избрание Владимира Зеленского на пост президента могло бы помочь решить конфликт. Но тут же сомневается в том, что Зеленский справится с управлением страной.  

Особенно ужасные фрагменты файлов касаются ритуальных убийств на острове: якобы, гости Эпштейна приносили в жертву младенцев. Также практиковались ритуальные увечья.

Также в файлах более 200 раз упоминается имя президента Франции Эммануэля Макрона, модельное агентств из Краснодара (его владелица уже опровергла предположения об отправке девушек в интересах Эпштейна за границу).

Теги: джеффри эпштейн, файлы эпштейна, звезды


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

