Свердловские дзюдоистки взяли первое место на Fonbet Первенстве России среди юниоров

Свердловские дзюдоисты взяли первое место в лично-командном зачете на Fonbet Первенстве России среди спортсменов до 21 года. По завершении соревнований, юные борцы завоевали для региона четыре золотых, одну серебряную и две бронзовых награды.

Напомним, Первенство России среди юниоров проходило в Екатеринбурге на протяжении четырех дней. На татами встретились 554 дзюдоиста 2006-2008 годов рождения из 61 регионов страны, в том числе из ДНР, ЛНР и Крыма. Именно из победителей формируется юниорская сборная команда для дальнейшего участия в международных соревнованиях 2026 года.

"Свердловские дзюдоисты вновь показали прекрасный результат. В общем зачете первенства России среди юниорок команда Среднего Урала стала лучшей! Команда юниоров заняла высокое восьмое место. Гордимся нашими спортсменами и ценим работу их наставников! Сегодня у нас есть инфраструктура для проведения соревнований всероссийского и международного уровней, а также мы создаем все необходимые условия, чтобы заниматься спортом и растить чемпионов. Уверен, спортсменов ждут новые победы и достижения", — поздравил победителей губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Свердловскую область представляли больше 40 человек, юниоров и юниорок. Золотые медали завоевали Ислам Султыгов (-66 кг, тренер-преподаватель Печуров Е.А.), Анастасия Барабаш (-48 кг, тренер-преподаватель Селянина О.В.), Кира Сафонова (78+ кг, тренер-преподаватель Горнбергер К.С., Львов Е.В.) и Анастасия Созонова (-44 кг, тренер Шелепов В.Ю.).

"Гордимся нашими спортсменами и поздравляем их с достигнутым результатом! Благодарим тренеров-преподавателей за плодотворную профессиональную работу!" — прокомментировал президент Федерации дзюдо Свердловской области Сергей Воробьев.

"Серебро" Среднему Уралу принесла Полина Яковлева (-70 кг, тренер-преподаватель Горнбергер К.С., Львов Е.В.), а бронзовыми призерами стали Валерия Анохина (-63 кг, тренер-преподаватель Куликов С.С.) и Мадина Сулейманова (-78 кг, тренер-преподаватель Коростелев А.Б.).

"Путь в финал сложился непросто: медаль точно не на блюдечке принесли. Готовилась к этому старту еще с прошлого первенства России, потому что в Краснодаре у меня не получилось подняться на вершину пьедестала. Выступать дома спокойнее. Нет такого сильного ощущения, что ты на соревнованиях, но поддержка трибун очень помогает", – поделилась Кира Сафонова.

Напомним, что в первый день состязаний было подписано соглашение о сотрудничестве между Федерацией дзюдо Свердловской области и общественным Фондом ЦСКА. В завершающий день исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров вручил благодарственные плакетки "За организацию и проведение первенства России" президенту Свердловской областной федерации дзюдо Сергею Воробьеву и директору СШОР по самбо и дзюдо имени Александра Козлова Елене Смирнягиной.