В России начался бум риэлторских структур

В России в 2025 г. выросло количество риэлторских структур. Их стало больше на 11,7%.

Этот показатель стал максимальным за пять лет. Общее количество работающих в России риэлторов выросло на 6,7% (до 53,6 тыс. структур) на 1 января 2026 г. За пять лет прирост достиг 15,7%, пишет "Ъ".

Отметим, в последнее время услуги риэлторов всё чаще требуются в Заполярье. Воркута, Мурманск и Новый Уренгой переживают бум на рынке недвижимости: в Заполярье со всей России перебираются молодые люди в возрасте 20-30 лет. Они покупают недорогие квартиры или берут их в длительную аренду за копейки (по сравнению с ценами в центральной части страны) и работают удалённо.