Нападающий ХК "Автомобилист" Спронг дисквалифицирован на один матч

Нападающий екатеринбургского ХК "Автомобилист" Даниэль Спронг дисквалифицирован на один матч чемпионата КХЛ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, такое решение было принято лигой по итогам матча "Адмирал" – "Автомобилист", который состоялся в минувшую субботу во Владивостоке. Игрок пропустит выездной матч против омского "Авангарда", который пройдет 5 февраля.

Как пояснили в клубе, поводом для дисквалификации и денежного штрафа хоккеиста стала неудачная шутливая коммуникация Спронга с партнером по команде, находившимся в этот момент на скамейке запасных "Автомобилиста".

"Хоккейный клуб "Автомобилист" особо подчеркивает, что Спронг в указанный момент не вел абсолютно никакой коммуникации с судьями матча, его жестикуляция не была направлена на них. Никакого умысла на оскорбительные либо агрессивные действия в чей-либо адрес со стороны Даниэля Спронга не было. До игрока доведена информация о необходимости воздерживаться впредь от жестов, которые даже в случае использования в шутливой форме могут быть истолкованы как нарушающие нормы Дисциплинарного Регламента КХЛ", - отметили в клубе.

Напомним, что "Автомобилист" обыграл в гостях "Адмирал" со счетом 4:1.