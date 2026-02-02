В Ханты-Мансийске задержан начальник отдела эксплуатации автономного учреждения Югры

В Ханты-Мансийске по подозрению в получении крупной взятки задержан начальник отдела эксплуатации автономного учреждения Югры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

По предварительным данным, 23 января 2026 года подозреваемый потребовал от местного предпринимателя 250 тысяч рублей, пообещав взамен не применять обязательные требования, предусмотренные федеральным законодательством, при заключении договоров между учреждением и коммерсантом. Была зафиксирована передача денег в салоне автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере". В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста.



В случае доказательства вины, подозреваемому грозит длительный срок лишения свободы. Борьба с коррупцией остается одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов региона.