Задержаны владельцы сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков

Задержан владелец сауны в Прокопьевске (Кемеровская область), где во время пожара погибли пятеро подростков. Также задержан брат владельца заведения - они вместе организовали сауну, передает Shot.

Пятеро подростков погибли во время пожара в сауне на улице Кубанской в Прокопьевске. Они отравились угарным газом. Сотруднице заведения ранее было предъявлено обвинение, сообщили в региональном управлении СКР.

Шестеро подростков арендовали сауну, чтобы отметить день рождения. Погибшим ребятам было от 15 до 17 лет. Они не смогли выбраться, потому что в помещении не было эвакуационных выходов.

Администратору – 36-летней местной жительнице – предъявили обвинение по ч. 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления", - сообщили в Следственном комитете.

Трагедия произошла 31 января около шести часов вечера. "Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну группу из шести несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив подростков одних и не проконтролировав температурный режим, она дважды добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. Спустя некоторое время, около 20:30, в здании произошло возгорание, перешедшее в пожар. Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишённые возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом", - сообщили в СКР.