Hyundai не стал выкупать обратно завод в Петербурге

В Hyundai Motor высказались о заводе в Санкт-Петербурге, который ранее принадлежал концерну.

Читайте также: Hyundai отзовёт почти 570 тысяч кроссоверов Palisade

Hyundai не воспользовалась правом на обратный выкуп своего бывшего завода в России, сообщили ТАСС в пресс-службе автопроизводителя.

В начале 2024 г. завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя после двухлетнего перерыва. Сотрудники занялись обучением персонала и обслуживанием оборудования. Штат предприятия в момент возобновления работы составлял 800 сотрудников.