В Екатеринбурге пенсионерка отдала мошенникам 4,8 млн рублей и 20 тысяч евро

В Екатеринбурге пенсионерка после звонка лжесотрудника Почты России отдала мошенникам свои сбережения.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, лжесотрудник рассказал женщине о необходимости передать посылку и потребовал назвать ему код из поступившего СМС-сообщения, что она и сделала. Далее по отработанной схеме ей сообщили о якобы взломе ее личного кабинета на портале Госуслуг и утечке персональных данных.

Затем звонившие "сотрудники службы безопасности и Росфинмониторинга" убедили ее сложить имеющиеся дома накопления в размере 4,8 млн рублей и 20 тысяч евро в пакет и передать его курьеру на заранее оговоренном адресе. Остальную часть сбережений пенсионерка по указаниям мошенников обналичила в трех крупных кредитных организациях и через банкоматы перевела на "безопасные счета".

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Напомним, недавно сотрудница одной из городских больниц Екатеринбурга лишилась 12 млн рублей. Все деньги она отдала мошенникам.