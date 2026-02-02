В России подорожало зерно

В России повысились внутренние цены на основные виды зерна.

Рост составил 0,4 – 1,9%. Это связано с ограниченным предложением качественной пшеницы с высоким содержанием белка, растущим спросом со стороны зарубежных покупателей и логистическими ограничениями, приводит "Ъ" мнение экспертов.

По итогам января-июля 2025 г. Россия впервые за 10 лет стала нетто-импортером продовольствия. Агроэкспорт снижается, импорт растёт, и сейчас превышение в пользу импорта составляет около 4 млрд долларов (24,3 млрд импорта и 20,5 млрд экспорта). При этом в России сокращаются посевные площади. В 2025 г. по сравнению с 2022 г. произошло снижение на 3 млн га. 2/3 сокращения пришлось на зерновые, из них 3/4 – на пшеницу.