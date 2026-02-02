В Госдуме обвинили МОК в затягивании решения по российским спортсменам

Международный олимпийский комитет (МОК) не спешит с решением о допуске российских атлетов на международные соревнования.

Как заявил зампредседателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов, такая медлительность выглядит намеренной. Поводом для заявления стали слова главы МОК Кирсти Ковентри о том, что у комитета нет четкого графика по этому вопросу. Парламентарий расценил это как признак того, что процесс может затягиваться бесконечно, оставляя спортсменов и болельщиков с пустыми обещаниями.

"Если олимпийским девизом всегда был "Быстрее, выше, сильнее!", то они, видимо, избрали своим лозунгом его антипод: "Медленнее, бессмысленнее, нуднее", - указал Хамитов. Он также заявил, что в позиции МОК отсутствуют не только справедливость и профессионализм, но и "элементарное понимание времени", сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что тринадцать спортсменов представят российскую сборную на зимних Олимпийских играх в Италии, сообщила пресс-служба Центра сборных России.