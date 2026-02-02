02 Февраля 2026
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Спрос на ипотеку аномально вырос в январе

Российский рынок ипотеки в январе 2026 года показал беспрецедентный для начала года рост.

Причиной аномальной активности стал ажиотажный спрос на льготные кредиты для семей с детьми, которые стремились успеть оформить сделку до вступления в силу новых ограничений с 1 февраля. В прошлом месяце спрос на семейную ипотеку кратно превысил показатели прошлого года. По данным банков, выдачи по программе для семей с детьми выросли в разы: в Сбербанке — в 2,6 раза (до 113 млрд руб.), в "Дом.РФ" — в 3,3 раза. ВТБ, "Совкомбанк" и "Абсолют Банк" отмечают увеличение в 1,5 раза. Повышенную активность подтверждают и другие крупные игроки.

Причина ажиотажа — реформа, которая с февраля ограничивает семью одним льготным кредитом вместо ранее доступных двух на супругов. Это изменение спровоцировало волну досрочных обращений, начавшуюся еще в декабре 2025 года, когда рынок впервые превысил 800 млрд руб. выдачи за месяц. В итоге меры по охлаждению рынка дали обратный результат, разогнав его до рекордных значений, сообщают "Известия".

Напомним, количество выданных ипотечных кредитов россиянам снизилось до минимума за семь лет

Теги: ипотека, жилье, недвижимость


