Долина переехала на съемную квартиру из-за отсутствия денег на новое жилье

Российская исполнительница Лариса Долина переехала на съемную квартиру.

Она заявила журналистам, что у нее пока нет денег на покупку собственного жилья. "Мы сейчас берем в аренду квартиру, пока в аренду. Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Но аренду мы берем на длительный срок. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю", — указала артистка.

Она не уточнила, в каком районе живет, однако назвала жилье хорошим. Долина отметила, что переехала на новую квартиру со своими кошками, сообщает РИА "Новости".

Ранее Долина полностью оплатила услуги ЖКХ в своей бывшей квартире.