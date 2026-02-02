Объем утечек данных из российских сервисов за год увеличился в полтора раза

За год в открытом доступе появились базы данных 230 организаций России.

Это почти вдвое меньше, чем годом ранее, однако общий объем скомпрометированных записей клиентов увеличился в полтора раза — до 767 млн строк. Основной объем утечек пришелся на четыре государственных сервиса. Их названия не раскрываются.

Специалисты по кибербезопасности отмечают, что критическую угрозу теперь формирует не количество новых инцидентов, а совокупный объем данных, который позволяет киберпреступникам дополнять цифровые портреты жертв и повышать эффективность атак.

Как и годом ранее, большую часть похищенных данных преступники выкладывали в публичный доступ бесплатно для нанесения максимального ущерба компаниям и их клиентам. Утечки все чаще выступают не самостоятельным способом заработка, а фундаментом для последующих мошеннических и фишинговых кампаний, где монетизация происходит уже за счет конечных жертв, сообщает "Коммерсант".

Недавно мир столкнулся с одной из самых масштабных утечек данных в истории — в открытый доступ попали 16 миллиардов учетных записей, включая логины и пароли от соцсетей и глобальных сервисов. Утекли, в том числе, 455 миллионов записей российских пользователей.