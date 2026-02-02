Контроль за техосмотром ужесточат для борьбы с мошенниками

МВД России подготовило инициативу для борьбы с мошенничеством при техосмотре.

Она позволит быстрее блокировать продавцов поддельных диагностических карт, не позволяя им оформлять документы на непроверенные автомобили. Также операторов освободят от обязанности фиксировать пробег, так как, по мнению ведомства, это не влияет на оценку технического состояния.

Сегодня до 70–80% операторы техосмотра оформляют фиктивные диагностические карты на машины, которые даже не приезжали на проверку. Если у компании в течение года выявлено два нарушения, то МВД направляет материалы в РСА, который после проверки лишает оператора аккредитации.

Действующие сейчас правила создают "негативную реакцию представителей бизнеса и общественного мнения, что подтверждается их неоднократными обращениями в МВД". Возражения по проекту, которые ранее поступили от Минэкономики, были урегулированы, сообщает "Коммерсант".

Напомним, РСА предложил отслеживать по камерам наличие у водителей информации о пройденном техосмотре.