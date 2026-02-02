Россиянам запретят вносить через банкоматы более 1 млн рублей

Минфин России подготовил проект закона, согласно которому граждане не смогут вносить на свои счета через банкоматы более 1 млн руб. в месяц.

Инициатива, как следует из пояснительной записки, направлена на борьбу с легализацией доходов неустановленного происхождения. Законопроект, если будет принят, вступит в силу через 180 дней после публикации, чтобы банки успели адаптировать свои системы.

На вопросы о выборе лимита и его влиянии на предпринимателей Минфин сообщил, что эта мера — часть пакета по "обелению" экономики, который сейчас прорабатывается в правительстве, ЦБ и Росфинмониторинге. Внести инициативы в Госдуму планируют в первом полугодии.

Эксперты критикуют предложение, считая, что в первую очередь оно создаст неудобства добросовестным гражданам, например, при продаже имущества, и банкам, развивающим дистанционное обслуживание, сообщает "Коммерсант".

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам активизировать борьбу за "обеление" экономики.