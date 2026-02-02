Вынесены приговоры о махинациях при создании соцсети "Горизонт" для учителей

В Кунцевском суде Москвы 29 января завершился процесс над экс-руководителем центра цифровой трансформации образования ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" (резидент инновационного фонда "Сколково") Ярославом Демченко, бизнесменами Артемом Прошко и Антоном Аникиным.

Их признали виновными в особо крупном мошенничестве при создании первой профессиональной соцсети для педагогов "Горизонт". На реализацию данного проекта из бюджета было выделено 42 млн руб. Практически все эти деньги были похищены, а сама программа оказалась нерабочей.

Максимальное наказание — семь лет лишения свободы — суд назначил организатору преступления Демченко. Его сообщники получили шесть и пять лет колонии соответственно. Защита осужденных намерена обжаловать решение суда.

Соцсеть предназначалась для общения и обмена профессиональными знаниями между педагогическими работниками. Система должна была иметь интеграцию с Единой системой идентификации и аутентификации госуслуг, сообщает "Коммерсант".