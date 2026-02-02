02 Февраля 2026
В России
Экономика
Фото: Накануне.RU

Перепроизводство привело к снижению стоимости свинины

В России стоимость свинины в оптовой закупке с 26 января по 1 февраля снизилась на 8% к предыдущей неделе и на 27% год к году.

Это объясняется перепроизводством. Бизнес значительно увеличил выпуск свинины, хотя ее внутреннее потребление остается стабильным, а экспорт относительно небольшим. Продажа продукции по себестоимости создает риск ухода с рынка небольших игроков. Решить проблемы свиноводов может снижение предложения или ослабление рубля.

Еще летом конъюнктура была другой, и относительно высокие цены могли подтолкнуть бизнес к повышению планов. Птица и свинина оказались единственными категориями мяса, где объемы выпуска в 2025 году росли.

Для потребителей эффект от снижения закупочных цен на свинину будет неявным. В розницу он передается с опозданием и не в полном объеме из-за наличия у сетей долгосрочных контрактов с поставщиками, где цены часто зафиксированы. Розница избегает значительных снижений цен из-за риска потери воспринимаемой ценности товара, сообщает "Коммерсант".

Напомним, россияне отказываются от покупок наиболее дорогих видов мяса, все больше переходя в режим экономии.

Ранее 21.01.2026 03:04 Мск Россияне сократили покупки говядины и баранины после роста цен

