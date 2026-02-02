Маск рассказал о мерах против российских дронов со Starlink

Компания Илона Маска SpaceX приняла меры против несанкционированного использования Россией спутниковой связи Starlink.

Об этом заявил американский миллиардер. 29 января министр обороны Украины Михаил Федоров указал, что российские войска используют беспилотники, оснащенные Starlink. "Похоже, предпринятые нами шаги по пресечению несанкционированного использования Starlink Россией сработали. Дайте нам знать, если потребуется сделать что-то еще", — написал Маск в соцсети X (заблокирована в России). Так он отреагировал на сообщения Федорова.

Глава украинского военного ведомства репостнул данну публикацию бизнесмена и рассказал, что Украина и Starlink "уже предприняли первые шаги, которые принесли быстрые результаты в борьбе с российскими беспилотниками". По его словам, следующим шагом стане внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам. Главу SpaceX Федоров назвал "настоящим другом украинского народа", сообщает Forbes.

В России появится аналог системы спутниковой связи Starlink, заявил ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.