Зеленский: Новый раунд переговоров России, Украины и США перенесен

Следующие трехсторонние переговоры России, Украины и США пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев готов к "предметному разговору" и заинтересован в том, чтобы результат приблизил к "реальному и достойному окончанию" конфликта.

Как сообщает ТАСС, новый раунд переговоров в Абу-Даби назначен на середину недели. Даты обозначены по согласию сторон. Изначально предполагалось, что новый раунд состоится 1 февраля.

Ранее президент Америки Дональд Трамп и его спецпосланник Стив Уиткофф раскрыли подробности трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Россией, Украиной и США. Как заявил Трамп на заседании кабинета министров, на переговорах было достигнуто много успехов и он надеется на скорое урегулирование кризиса на Украине.