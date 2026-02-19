Число уволившихся из МВД достигло 80 тысяч человек

В полиции острая нехватка людей, и сотрудники фактически работают на износ, приводит слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева издание "Ъ".

В 2025 году ряды МВД покинули 80 тысяч человек - это на 7% больше, чем годом ранее, и на 40% превышает число новичков. Сейчас по всей стране в полиции остаются незаполненными 212 тысяч должностей, и больше всего недостает работников именно в подразделениях, тесно связанных с гражданами.

Так, число патрульных сокращено на 40%, в уголовном розыске и следствии нехватка составляет 30% и 27% соответственно, среди участковых - больше четверти штатной численности.

По словам министра, в 41 регионе недостача превышает 25%, а в 19 районных отделах больше половины мест остаются пустыми. Главные причины этой проблемы - невысокие зарплаты и большая очередь на служебное жилье, в которой приходится ждать годами.

