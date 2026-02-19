Ушел из жизни ученый-космист Владимир Лыткин

Ушел из жизни член комиссии по разработке научного наследия К.Э. Циолковского при президиуме РАН, доктор философских наук, ученый-космист Владимир Лыткин. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Калужской области.

Лыткин родился в 1959 году, завершил обучение на историческом факультете КГПИ имени К.Э. Циолковского. После этого долгие годы вел научную-исследовательскую деятельность в области истории философии и космонавтики и привлекал в науку талантливую молодежь

Являлся идейным вдохновителем и помог организовать международные научные чтения памяти Циолковского, а также научно-практическую конференцию "У истоков российской государственности".

После себя Владимир Лыткин оставил более 100 научных публикаций, часть из которых были представлены в высокорейтинговых международных изданиях. Его труды еще при жизни не раз отмечали на федеральном уровне.