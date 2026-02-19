Дмитриев опроверг публикацию о сделке с США на 12 триллионов долларов

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг, что Россия предлагает США проекты на $12 триллионов якобы в обмен на снятие санкций.

Ранее журнал The Economist сообщил, что российскому Совбезу был представлен план заключения масштабного соглашения с президентом США Дональдом Трампом, предполагающий обмен снятия санкций на доступ к активам и ресурсам. Документ был подготовлен в преддверии августовского саммита в Анкоридже.

"Это неверно. Снятие санкций в итоге будет продиктовано интересами самих США: американские компании уже потеряли уйдя с российского рынка свыше $300 млрд", - написал Дмитриев в Max.