19 Февраля 2026
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Бывший директор департамента культуры Тобольска осужден за использование поддельного диплома

Тобольский городской суд вынес приговор в отношении 47-летнего Дениса Зенина, признанного виновным в использовании подложного документа, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что при трудоустройстве на должность директора департамента по культуре и туризму администрации Тобольска Зенин предоставил поддельный диплом о высшем образовании. На этой должности он проработал с февраля по июль 2024 года. Увольнение последовало 10 июля 2024 года на основании распоряжения администрации в связи с предоставлением подложных документов при заключении трудового договора, после чего он был исключен из реестра муниципальной службы.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что действительно обучался в Тюменском государственном университете и в 2001 году должен был получить квалификацию "Практический педагог-психолог", однако суду была представлена только копия документа. Проверка показала, что диплом с указанными реквизитами существует, но был выдан другому лицу в ином субъекте РФ.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительные характеристики, а также активную волонтерскую деятельность подсудимого, включая оказание финансовой помощи участникам специальной военной операции.

Суд назначил Денису Зенину наказание в виде двух месяцев ограничения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей в период с 24 января 2026 года по 17 февраля 2026 года (из расчета один день содержания под стражей за два дня ограничения свободы). В связи с этим назначенное наказание признано полностью отбытым.

Теги: денис Зенин, суд, поддельный диплом


