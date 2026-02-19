Санавиация доставила пострадавшего от нападения одноклассника подростка в Пермь

Школьник, получивший ранения в СОШ №1 Александровска, доставлен бортом санавиации в Пермь для лечения в Краевой клинической больнице. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

Он также сообщил, что состояние подростка стабильно тяжелое.

"Врачи делают все возможное и невозможное для улучшения состояния ребенка", - написал глава региона.

Напомним, в результате ссоры семиклассник на лестничном марше третьего этажа школы напал на одноклассника с ножом. Он нанес ему удары в область тела и шеи. Возбуждено уголовное дело по статьям покушение на убийство несовершеннолетнего, халатность, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Занятия в школах Александровска приостановлены до 24 февраля.