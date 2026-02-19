В Сочи обнаружили тайник с 64 тысячами пачек сигарет в крыше автобуса

Сочинские таможенники нашли крупную партию контрабандных сигарет в пассажирском автобусе. Он следовал из Абхазии. Контрабанду обнаружили на контроле в пункте пропуска "Адлер", рассказали в пресс-службе ФТС России.

Инспекторы провели сканирование автобуса мобильным досмотровым комплексом. В крыше автобуса они обнаружили тайник с 64 тысячами пачек сигарет без акцизных марок на общую сумму около 8,7 млн рублей. Таможенники вместе с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли как обнаруженный товар, так и сам автобус.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде табачной продукции в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. По закону за такое преступление грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

