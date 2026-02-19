19 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба РМК

В Екатеринбурге на фестивале "Энергия РМК. Зима" масленичную неделю завершат гуляниями

В ближайшее воскресенье, 22 февраля, на фестивале "Энергия РМК. Зима" в Екатеринбурге организуют праздничные гуляния в честь завершения масленичной недели.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, гостей праздника ждет активная программа на всех площадках. С 12:00 до 18:00 в зоне ледяного городка пройдут веселые игры с аниматорами.

Фестиваль &quot;Энергия РМК. Зима&quot; в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Детей и их родителей ждут эстафеты, богатырские забавы и другие народные игры, которыми на Руси традиционно славились масленичные выходные.

В 13:00 на катке состоится ледовое шоу. Зрителям покажут добрую сказку с участием артистов на коньках.

Фестиваль &quot;Энергия РМК. Зима&quot; в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Активная программа ждет и экстремалов в сноупарке: там пройдет джиб-контест RCC Extreme по сноуборду и лыжам. Регистрация участников и раскатка начнутся в 11:00. А с 13:00 стартуют сами соревнования.

Фестиваль &quot;Энергия РМК. Зима&quot; в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Любителей хоккея и баскетбола тоже ждет необычная программа. На катке "Энергия льда" состоится первый в России турнир по баскетболу на льду в формате 3 на 3. Это новая необычная дисциплина, которая только начинает развиваться. Свои силы по попаданию в кольцо на льду попробуют три команды: сборная хоккеистов УрФУ, команда ветеранов по баскетболу и команда баскетболистов УрФУ.

Фестиваль &quot;Энергия РМК. Зима&quot; в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Весь день для гостей праздника будет работать самая высокая на Урале горка и каток. А в зоне фудкортов можно будет купить свежеиспеченные на Масленицу вкусные блины.

Фестиваль &quot;Энергия РМК. Зима&quot; в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба РМК

Внимание!

В эту субботу, 21 февраля, площадка фестиваля будет закрыта с 10:00 до 18:00 для проведения корпоративного мероприятия. Вход в это время возможен только по специальным пропускам. С 18:00 фестиваль снова откроется для всех желающих.

