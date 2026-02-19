Пятерых человек вытащили из-под завалов на заводе электрокаров Evolute

Спасатели извлекли пятерых человек излекли спасатели из-под завалов рухнувшей крыши предприятия "Моторинвест" в Липецкой области.

Их осматривают медики, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он подтвердил, что по предварительной информации, причиной обрушения стало скопление снега на крыше цеха.

На месте работают все необходимые службы, группировка сил и средств постоянно наращивается, заявил Артамонов.

Инцидент произошел в одном из цехов завода, на котором производятся электрокары Evolute.

По данным Mash, кровля рухнула в сварочном цеху — балки не выдержали вес снега. Цех открыли в декабре 2025 года.