Самые сильные абитуриенты в России поступают в МФТИ

Самые сильные абитуриенты в России поступают в Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом говорится в исследовании ВШЭ.

Средний балл поступивших в МФТИ составил почти 97. Это намного больше, чем у находящегося на втором месте МИФИ (91,5). С третьми местом тоже довольно большой разрыв (Центральный университет, почти 88 баллов). Далее идут с небольшим уменьшением среднего балла Университет Иннополис, ВШЭ, Университет ИТМО, МГИМО, ВШЭ Санкт-Петербург, МГУ, МИСиС.

Интересно, что впервые за последние 15 лет тройка лидеров - это технические вузы. Отмечается, что постепенно идет увеличение спроса на инженерные и ИT направления, по которым происходит рост качества. А вот по гуманитарным и социально-экономическим направлениям уровень падает.

Профессор МФТИ Алексей Савватеев уверен, что это самый сильный технический вуз в стране, его лидерство вполне закономерно, там учатся сильнейшие. Но в целом система высшего образования сильно деградировала и фактически разрушена, остались лишь несколько сильных вузов.