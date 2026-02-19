Константинов напомнил, что передача Крыма УССР была незаконной

Передача Крыма из состава России в состав УССР была незаконным актом. Об этом вновь напомнил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

19 февраля 1954 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". Он был приурочен к 300-летию "воссоединения Украины" с Россией, но был чисто волюнтаристским политическим действом, не имевшим никаких законных оснований.

Константинов вспоминает, что крымчане всегда были обижены, не понимали и не принимали этого решения. И он еще ребенком запомнил такие разговоры за каждым застольем. При этом на Украине в 1991 году были готовы отказаться не только от Крыма, о чем ему как-то сказал Леонид Кравчук, но Бориса Ельцина это не интересовало. Каждый был занят дележкой и упрочением своей власти.

Можно отметить, что, по действовавшим на тот момент конституциями РСФСР и УССР, никаких полномочий по передаче территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ у союзных республик не было, а указ выходил за пределы компетенции Президиума. А закон СССР не содержит непосредственного указания на передачу Крыма, а только утверждает сам указ. То есть передача Крыма не была юридически обоснована, а значит, де-юре Крым и не выходил из состава России, заключил Константинов.