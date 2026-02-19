Опыт Тюменской области по оказанию материальной помощи пострадавшим от паводка будет масштабирован

Опыт Тюменской области по оказанию материальной помощи пострадавшим от паводка будет масштабирован. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Речь идет о механизме проактивного назначения выплат единовременной материальной помощи пострадавшим через портал госуслуг.

"Переход к проактивному предоставлению услуг позволит проводить все проверки для назначения выплат еще до подачи заявлений. Пострадавшим гражданам останется выбрать способ получения денежных средств. Это существенно сократит сроки оказания помощи. Эффективность механизма была подтверждена в мае 2025 года в период весеннего половодья в Тюменской области", – сказал руководитель ведомства.

На территории Тюменской области в период с марта по апрель 2026 года состоятся проверки на готовность к паводку. Участие инспекциях примут руководящий состав МЧС и федеральные органы исполнительной власти.