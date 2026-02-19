Такер Карлсон: США разрушили Украину ради борьбы с Россией

Используя Украину против России, США полностью разрушили эту некогда благополучную советскую республику. Это признал известный американский журналист Такер Карлсон.

Он назвал Украину "прокси-силой" для борьбы против России. Но большая проблема заключается лично в Зеленском, которого мало интересует судьба Украины. Поэтому его позиция вообще не должна волновать. Но он пользуется особой поддержкой среди своих спонсоров, в том числе в США.

"Американцы должны понять, что Зеленский не служит интересам Украины… Зеленский украл у нас около 50 миллиардов, также они продавали оружие НАТО куче экстремистских группировок, включая "Хамас". Почему этот человек может влиять на исход военного конфликта, который он проиграл? Это безумие", – возмутился Карлсон.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон накануне заочно ответил на этот вопрос. Он сказал, что за марионеткой Зеленским стоят влиятельные олигархи, связанные с организованной преступностью, которые разворовывают всю помощь, поступающую от США и НАТО. И они заинтересованы в продолжении боевых действий. Что касается перспектив Украины, то у нее нет никаких надежд на экономическое восстановление. Притом что ранее она входила в пятерку стран с самыми большими запасами природных ресурсов в мире.