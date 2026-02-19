СМИ: Задержан британский экс-принц Эндрю

Полиция задержала брата короля Великобритании Карла III, экс-принца Эндрю, сообщила газета Express. Это произошло на фоне скандала из-за его связей со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном.

Издание отмечает, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Сегодня утром к дому экс-принца подъехали несколько полицейских машин без опознавательных знаков.

В начале февраля бывшего принца экстренно выдворили из королевского поместья Роял-Лодж на фоне очередных разоблачительных публикаций файлов из так называемого досье Джеффри Эпштейна. В новых опубликованных файлах появляются намеки на девиации Эндрю, в том числе переписка, в которой он фактически покупает у финансиста девушку для сексуальных утех.

Принца Эндрю лишили титулов и званий в октябре прошлого года. Тогда король и королева заявили, что их "мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами любых форм насилия".