19 Февраля 2026
Свердловская область Ямало-Ненецкий АО
Фото: Накануне.RU

Глава Ямала рассказал, как не допустить смерть людей от падения снега 

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что делать, чтобы люди не гибли под снегом.

"Тут дело не в законодательных инициативах, а в выполнении своих обязанностей. К сожалению, стихия в этом году активна, климат меняется, зимы даже на севере становятся мягче, снежнее", - сказал Артюхов, отвечая на вопрос Накануне.RU в кулуарах форума "ЕР" "Есть результат", который проходит в Екатеринбурге.

Он добавил, что надо вовремя чистить крыши зданий.

(2026)|Фото: Накануне.RU

"Все должны на своих местах выполнять свои обязанности. Я знаю, что в Лянторе даётся правовая оценка. После этой трагедии мы в тот же день в специальном чате всем главам разослали, чтобы они обратили внимание", - сказал Артюхов.

Спикер заксобрания Ямала Сергей Ямкин в разговоре с Накануне.RU в кулуарах форума отметил, что с точки зрения законодательства в округе сделано всё, чтобы предотвратить такие трагедии.

"Всё это есть в законодательной базе. Единственное, тут надо, чтобы местные власти отслеживали ситуацию и давали различные поручения", - сказал Ямкин.

Напомним, 14 февраля в Лянторе (ХМАО) на группу детей сошел снег с крыши хоккейного корта. Мальчик 2013 г.р. скончался. Обвинения по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) предъявлены двум должностным лицам: директору муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта "Юность", которым является депутат думы Лянтора Владислав Титовский, а также главному инженеру этого же учреждения.

снег, Артюхов


