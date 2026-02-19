Моор позитивно оценил идею о введении НВП в школах

Губернатор Тюменской области Александр Моор положительно оценивает идею введения в школах начальной военной подготовки.

"Хорошее, здравое предложение. Ребята должны заниматься патриотическим воспитанием, военным. Здесь нужно федеральное решение: ставки, время, учебное время. Подробно я с идеей не знаком, обсудим", - сказал Накануне.RU Александр Моор в кулуарах форума "ЕР" "Есть результат", который проходит в Екатеринбурге.

Ранее на полях форума полковник, герой России Рустам Сайфуллин рассказал о том, какие формы военно-патриотического воспитания можно использовать в текущих условиях. По его мнению, следует возвращать в школу начальную военную подготовку.