Мэрия Хабаровска информирует о предстоящей 4 марта общегородской комплексной проверке готовности систем оповещения

Комплексная проверка начнется 4 марта в 10.30, когда дикторы телевизионных и радиокомпаний передадут информацию: «Уважаемые граждане, сегодня в 10 часов 40 минут будет проводиться комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края. Просим соблюдать спокойствие».

Затем в 10.40 будут осуществлен запуск всех электросирен на территории города с непрерывным звучанием.

В мэрии Хабаровская пояснили, что звук сирен означает сигнал «Внимание всем!» как единый предупредительный сигнал. Жителям необходимо включить радио, ТВ для прослушивания экстренного сообщения.

Одновременно по каналам ТВ И радиовещания будет передаваться сообщение: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровского края».

В 10:43 специалистами филиала РТРС «ДВРЦ» будет проведено замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) в составе цифровых пакетов программ РТРС-1 сигналом: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения Хабаровского края. Просьба сохранять спокойствие».

В 10.46 также ведущими дикторами ТВ И радиокомпаний будет озвучена следующая информация: «Уважаемые граждане, плановая комплексная проверка системы оповещения населения Хабаровского края завершена».



Администрация Хабаровска обращается к жителям города и его гостям с предупреждением о предстоящей проверке и просьбой соблюдать спокойствие.