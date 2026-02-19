Клиенты НПФ ВТБ получили на счета долгосрочных сбережений 20,95% за 2025 год

На счета участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) НПФ ВТБ начислил доход по ставке 20,95% годовых. Более 1,2 млн клиентов фонда по ПДС получили свыше 12,5 млрд рублей инвестиционного дохода, что в 12 раз больше, чем в 2024 году. Доходность ВТБ Пенсионный фонд стала самой высокой из ТОП-3 крупнейших НПФ по объему активов.

На 31 декабря 2025 года средства на счетах участников ПДС в НПФ ВТБ достигли 122 млрд рублей без учета переведенных в программу в 2025 году накоплений по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). В 2025 году клиенты НПФ ВТБ внесли на счета долгосрочных сбережений 64 млрд рублей – это в 2 раза больше, чем в 2024. Кроме того, в конце февраля на их счета также поступит 17 млрд рублей средств ОПС, которые они заявили к переводу в 2025 году.

«В течение всего прошлого года НПФ ВТБ демонстрировал лучшие показатели доходности по всем своим продуктам. Самым мощным стал, безусловно, результат по ПДС – почти 21% годовых чистой доходности получили на свои счета наши клиенты. В отличие от депозитов, этот доход не облагается НДФЛ, поэтому долгосрочные сбережения можно считать лучшим инвестиционным инструментом для физлиц в 2025 году», – прокомментировал генеральный директор НПФ ВТБ Андрей Осипов.

Доходность, распределенная на счета 9,5 млн застрахованных лиц по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), составила 13,56% годовых, и это также один из лучших результатов на рынке с учетом того, что портфель накоплений в ВТБ Пенсионный фонд – крупнейший среди НПФ. Клиентам, участвующим в программах негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), начислен доход по ставке 20,16% годовых по консервативному портфелю и 14,63% годовых по сбалансированному портфелю. На долю этих двух портфелей приходятся средства 95% вкладчиков НПФ ВТБ.